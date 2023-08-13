Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'yi affetti

Real Madrid ile görüştüğü düşünülerek kadro dışı bırakılan Kylian Mbappe'yi Paris Saint-Germain affedildi. Fransız devinden yapılan açıklamada, "Paris Saint-Germain ile Kylian Mbappe arasında PSG-Lorient maçından önce yapılan çok yapıcı ve olumlu görüşmelerin ardından, oyuncu bu sabah ilk takım antrenman kadrosuna geri alındı." ifadeleri kullanıldı.

Paris Saint-Germain'de kadro dışı bırakılan Kylian Mbappe affedildi. Fransız yıldız, yönetimle yaptığı yapıcı ve olumlu konuşmanın ardından yeniden kadroya dahil edildi.

"KADROYA GERİ ALINDI"

Paris Saint-Germain'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Paris Saint-Germain ile Kylian Mbappe arasında PSG-Lorient maçından önce yapılan çok yapıcı ve olumlu görüşmelerin ardından, oyuncu bu sabah ilk takım antrenman kadrosuna geri alındı." ifadeleri kullanıldı.

AL HILAL VE REAL MADRID PEŞİNDE

Real Madrid ve Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Kylian Mbappe'nin peşinde olduğunu biliniyor. Fransız yıldız, Real Madrid ile görüştüğü ve İspanyol devine transfer olmak istediği iddiaları sonrasında kadro dışı kalmıştı.