Paris Saint Germain, küme düşen Lyon'u kurtarıyor

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain, Ligue 1'de mali yeterlilikleri yerine getirmediğinden dolayı küme düşürülen Lyon'u ikinci lige düşmekten kurtarmak üzere.

KÜME DÜŞMEKTEN KURTULABİLİRLER

Paris, 2023 yazında Lyon'dan 45+5 milyon euroya satın aldığı Barcola'nın anlaşmasındaki ücretlerini vadesinden çok önce ödedi.

LYON'UN İTİRAZDA BULUNMASINA YARDIM ETTİ

Bu gelişme, Lyon'un itiraz davası öncesinde mali performansını iyileştirmesine olanak sağladı; Lyon itirazda bulundu ve Ligue 1'e dönmesi bekleniyor.