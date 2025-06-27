Paris Saint Germain, küme düşen Lyon'u kurtarıyor
Paris Saint Germain, mali yeterliliklerini karşılayamadığı için Ligue 1'den düşürülen Lyon'u kurtarmak için harekete geçti. Paris, 2023 yazında Lyon'dan 45+5 milyon euroya transfer ettiği Barcola'nın anlaşmasındaki ödemeleri vadesinden önce yaptı. Bu durum Lyon'un itiraz davası öncesinde mali durumunu iyileştirmesine yardımcı oldu. Lyon'un itirazının kabul edilmesi ve Ligue 1'e dönmesi bekleniyor.
Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain, Ligue 1'de mali yeterlilikleri yerine getirmediğinden dolayı küme düşürülen Lyon'u ikinci lige düşmekten kurtarmak üzere.
KÜME DÜŞMEKTEN KURTULABİLİRLER
Paris, 2023 yazında Lyon'dan 45+5 milyon euroya satın aldığı Barcola'nın anlaşmasındaki ücretlerini vadesinden çok önce ödedi.
LYON'UN İTİRAZDA BULUNMASINA YARDIM ETTİ
Bu gelişme, Lyon'un itiraz davası öncesinde mali performansını iyileştirmesine olanak sağladı; Lyon itirazda bulundu ve Ligue 1'e dönmesi bekleniyor.