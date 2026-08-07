PSG ile Aston Villa UEFA Süper Kupa'da Karşı Karşıya

Geçtiğimiz sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa, 12 Ağustos Çarşamba günü UEFA Süper Kupa'yı kazanabilmek için karşıya karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafere uzanan Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldıran İngiliz takımı Aston Villa, 2026 UEFA Süper Kupa finalinde mücadele edecek. Almanya'nın Salzburg kentindeki Salzburg Stadyumu'nda 12 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak müsabaka TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı