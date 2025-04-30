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Paris Saint-Germain, Arsenal'ı tek golle devirdi

Paris Saint-Germain, Arsenal'ı tek golle devirdi
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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Paris Saint-Germain, Arsenal'ı deplasmanda 1-0 yenerek önemli bir avantaj sağladı. Eşleşmenin rövanş maçı 7 Mayıs Çarşamba günü Paris'te oynanacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Paris Saint-Germain, Londra'da karşılaştığı Arsenal'ı 1-0 mağlup ederek avantaj elde etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final ilk karşılaşmalarında heyecan başladı. Son şampiyon Real Madrid'i elemeyi başaran Arsenal, Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i konuk etti.

GOL 4. DAKİKADA GELDİ

Emirates'teki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetirken, seremoni sonrası Papa Francis için saygı duruşunda bulunuldu. Karşılaşmanın 4. dakikasında sol kanattan topla ceza sahasına giren Kvaratskhelia'nın pasında Ousmane Dembele, gelişine sol ayakla yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi.

PSG TEK GOLLE GEÇTİ

Arteta'nın öğrencileri ilk yarıda birçok pozisyona girerken gol bulamadı. Arsenal, 2. yarının başında Merino ile beraberlik golünü bulurken VAR incelemesi sonrası gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karşılıklı ataklarla geçilen 2. yarıda başka gol olmazken, Paris ekibi sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Eşleşmenin rövanş maçı 7 Mayıs Çarşamba günü Paris'te oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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