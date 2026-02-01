Ligue 1 ekiplerinden Paris FC, Ciro Immobile'yi transfer etti
Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Paris FC, İtalyan forvet Ciro Immobile ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Immobile, önceki sezon Beşiktaş'ta 41 maça çıkıp 19 gol atmıştı.
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris FC, İtalyan futbolcu Ciro Immobile'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, İtalya'nın Bologna takımında forma giyen 35 yaşındaki forvet oyuncusuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Immobile, 2024-25 sezonunda Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkmış ve 19 gol atmıştı.
