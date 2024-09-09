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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda başarılı olan Samsunlu sporcular şehre döndü

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Atletizm uzun atlama T20 sınıfında Fatma Damla Altın bronz madalya kazandı, Esra Bayrak 4. oldu ve Reyhan Taşdelen finali 12. sırada tamamladı. Sporcular Samsun'da karşılandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda başarılı olan Samsunlu sporcular şehre döndü.

Atletizm uzun atlama T20 sınıfında Fatma Damla Altın 5,73 metrelik atlayışıyla bronz madalya kazandı. Esra Bayrak, kariyerinin en iyi atlayışını 5,64 metreyle yaparak paralimpik oyunlar 4'üncüsü oldu. Reyhan Taşdelen ise 5,11 metreyle finali 12. sırada bitirdi.

Sporcular, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Spor Şube Müdürü Olgay İnci ve İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan tarafından Çarşamba Havalimanı'nda karşılandı. İl Müdürü Feyzullah Dereci, sporcuları ve antrenör Aytunç Göz'ü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Taşdelen Atletizm samsun Paris Spor

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