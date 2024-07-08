Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 12+1 kişilik kadrosu duyuruldu. Başantrenör Danielle Santarelli yönetiminde sahaya çıkacak olan milli takımın kadrosunda Cansu Özbay, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Gizem Örge ve Beyza Arıcı yer alıyor.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 12+1 kişilik kadrosu duyuruldu.
Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 12+1 kişilik kadrosu açıklandı.
Başantrenör Danielle Santarelli yönetiminde sahaya çıkacak olan milli takımın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Libero: Gizem Örge
+1 Oyuncu: Beyza Arıcı - İSTANBUL