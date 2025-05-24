Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
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Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
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Galatasaray'ın üst üste gelen şampiyonluklarının mimarı Okan Buruk'a, kulüp başkanı Dursun Özbek'ten jest geldi. Yönetim, Buruk'un maaşına yüzde 50 zam yapmayı planlıyor ve yeni bir sözleşme imzalanması için düğmeye basıldı. Buruk, sarı-kırmızılı ekibe 25. şampiyonluğu kazandırarak 5. yıldızın sahibi oldu. Yeni sezonda Buruk'un 4.5 milyon euro kazanması bekleniyor.

Süper Lig devi Galatasaray'da üst üste elde edilen şampiyonlukların ardından Teknik Direktör Okan Buruk'un maaşına zam yapılması planlanıyor.

MAAŞINA DEV ZAM GELİYOR

Galatasaray Yönetimi, başarılı teknik adama yüzde 50 oranında zam yaparak, yeni sezonda Buruk'un 4.5 milyon euro kazanmasını sağlayacak.

Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Göreve ilk geldiği sezon boş sözleşmeye imza atan ve mali anlamda büyük bir fedakârlık yapan Okan Buruk'a kulübün bir jest hazırlığında olduğu öğrenildi. Başkan Dursun Özbek'in, Buruk'tan oldukça memnun olduğu ve onu uzun yıllar takımın başında görmek istediği belirtildi.

ÇUVALLA PARA KAZANACAK

Okan Buruk, 2022-2023 sezonunda net 17 milyon TL, ikinci sezonunda ise 20 milyon TL maaş almıştı. İki şampiyonluğun ardından yapılan yeni sözleşmeye göre bu sezon 110 milyon 250 bin TL kazanacağı açıklanmış, ikinci yıl için ise ÜFE-TÜFE ortalaması baz alınarak artış yapılacağı duyurulmuştu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıNilay Durmaz:

Avrupa da başarı yok. Ligde rakiplerin ya yönetimleri ya kadroları berbat. Çok iyi kadro kuruldu yönetim taraftar medya hepsi destek. Bu şekilde babam da şampiyon yapar. Bazı insanlar gerçekten şanslı

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Haber YorumlarıNilay Durmaz:

Bunu da hoca yaptınız 5 milyon Euro para vereceksiniz ya aha da Türk futbolunun hâli.

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Haber YorumlarıAli can:

Fenerin adam gibi tek bir golcu alamamasi ligi bu duruma getirdi bir takimda en önemli oyuncu kaleci ve golcü dür bunu yapam her zaman şampiy olur

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Haber Yorumları6ycvvznk2w:

alsın tabi türk kardeşimizdir.yabancılara 10 milyon Euro veriliyor.

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