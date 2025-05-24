Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Süper Lig devi Galatasaray'da üst üste elde edilen şampiyonlukların ardından Teknik Direktör Okan Buruk'un maaşına zam yapılması planlanıyor.

MAAŞINA DEV ZAM GELİYOR

Galatasaray Yönetimi, başarılı teknik adama yüzde 50 oranında zam yaparak, yeni sezonda Buruk'un 4.5 milyon euro kazanmasını sağlayacak.

Göreve ilk geldiği sezon boş sözleşmeye imza atan ve mali anlamda büyük bir fedakârlık yapan Okan Buruk'a kulübün bir jest hazırlığında olduğu öğrenildi. Başkan Dursun Özbek'in, Buruk'tan oldukça memnun olduğu ve onu uzun yıllar takımın başında görmek istediği belirtildi.

ÇUVALLA PARA KAZANACAK

Okan Buruk, 2022-2023 sezonunda net 17 milyon TL, ikinci sezonunda ise 20 milyon TL maaş almıştı. İki şampiyonluğun ardından yapılan yeni sözleşmeye göre bu sezon 110 milyon 250 bin TL kazanacağı açıklanmış, ikinci yıl için ise ÜFE-TÜFE ortalaması baz alınarak artış yapılacağı duyurulmuştu.