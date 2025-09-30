Paralimpik Sporlar Yoluyla Afet Dayanıklılığı Projesi Düzenlendi

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi koordinasyonluğunda yürütülen "Kapsayıcı Dayanıklılık: Paralimpik Sporlar Yoluyla Çevresel Sürdürülebilirlik ve Afet Dayanıklılığı Oluşturma Projesi"nin yaygınlaştırma etkinliği gerçekleştirildi.

Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa İstanbul Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Projeler Daire Başkanı ve Proje Koordinatörü Ümran Başar ile çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ümran Başar, projenin kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu dile getirerek, "Afetlere karşı dayanıklılık alanında çalışan ulusal ve uluslararası ortaklarla birlikte yürütülen bu projenin temel hedefi 2023 Şubat ayındaki büyük deprem sonrası sporcuların ve engelli gençlerin çevresel sürdürülebilirlik ve afetlere karşı dayanıklılık kapasitelerini geliştirmek oldu. Hem sporcu hem de toplum genelinde bir farkındalık oluşturabildiysek ne mutlu bize. Elde ettiğimiz sonuçlar gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir dünya bırakma yolunda bizlere ışık tuttu." ifadelerini kullandı.

Murat Aksu ise engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını sağlamanın yalnızca bir kavram değil toplumsal adaletin, eşitliğin ve insan haklarının temel taşı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ini, ülkemizin ise yüzde 10'unu engelli bireyler oluşturuyor. Birleşmiş Milletler'in 2030 yılı sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında yer alan kimseyi geride bırakmama ilkesi hepimize bir sorumluluk yüklüyor. Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak, ön yargılarını yıkmak ve fırsat eşitliğini sağlamak için bir aradayız. Kapsayıcı etkinlikler, engelli bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığını güçlendiriyor. Farkındalığın ne kadar önemli olduğunu 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları'ndan sonra somut bir şekilde gördük. Engellilerin spora başlamasında toplumsal farkındalık ve rol modeller güçlü bir etki bırakıyor. Kapsayıcılık çalışmalarının engelli bireyler ve tüm toplum için pozitif bir etki yarattığı ortadadır. Son engelli bireyi evden çıkarana kadar çalışmak en büyük hedefimizdir."

Etkinlik, yapılan sunumların ardından sona erdi.