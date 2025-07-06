Paralimpik Okçu Handan Biroğlu, 6 Yıl Aradan Sonra Müsabakalara Dönüyor

Sağlık sorunları ve yeni sporcular yetiştirdiği kulübündeki yoğunluk nedeniyle 6 yıldır yer almadığı müsabakalara dönme kararı alan paralimpik okçu Handan Biroğlu, uluslararası organizasyonlarda milli formayı giyip kürsüye çıkmayı hedefliyor.

2001 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle omurilik felci olan ve tedavi gördüğü sırada tanıştığı okçuluk hocasıyla spora başlayan Biroğlu, milli takımla katıldığı Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceler elde etti.

2015'te "yılın engelli sporcusu" seçilen 44 yaşındaki Handan Biroğlu, lisanslı sporcusu olduğu kulübü devir alarak yöneticilik aşamasına geçti. Kulübünde kızı da dahil birçok gence "Bir Hedefin Olmalı" sloganıyla milli takım yolunu açan Biroğlu, yaklaşık 6 yıl önce sağlık sorunları ve kulüpteki yoğun işleri nedeniyle müsabakalara ara verdi.

Toparlanma sürecinin ardından yeniden milli takımla katılarak uluslararası müsabakalarda hedefi tutturma kararı alan Handan Biroğlu, ilk düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türk bayrağını göndere çektirmek istiyor.

Branşla 34 yaşında tanıştığını ve hayatının yeniden şekil aldığını söyleyen Biroğlu, AA muhabirine, kurduğu kulüpte öğrencileriyle yeni hedefler peşinde koştuklarını anlattı.

Milli okçu Biroğlu, "Bir Hedefin Olmalı" sloganını, devraldığı Onok Spor Kulübünde öğrencilerine aşıladığını belirterek, 6 yıl boyunca kendini öğrencilerine adadığını dile getirdi.

"Hastanede geçirdiğim dönemde en çok sahaları özlediğimi fark ettim"

Tekrar sahalara döndüğünü belirten Handan Biroğlu, "O heyecanı, o hazzı, o içimizde yaşadığımız duygu ve düşünceleri tazelemek istiyorum. Sporcularımla acıları, hüzünleri sevinçleri birlikte yaşıyoruz. Milli formayla ilk tanıştığım yıllarda Avrupa'da takım halinde 3. olduk, bireyselde Avrupa ikinciliğim var. 2016 Paralimpik Rio Olimpiyatları'nda bireyselde 8, takımda 4'üncülük dereceleri elde ettim." dedi.

"Yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle hastanede geçirdiğim dönemde en çok sahaları özlediğimi fark ettim." diyen Dünya Şampiyonası seçmelerine katıldığını ancak antrenman eksikliği nedeniyle sürecin iyi geçmediğini dile getirdi.

Biroğlu, "Önümüzdeki yılın başında Avrupa Şampiyonası var, daha iyi hazırlanıp tekniklerimi geliştirip katılmayı istiyorum. Kürsüdeki heyecanın tarifi yok. O anda dünya dursun istiyorum. İnanılmaz bir emek sonucunda oraya ulaşmak çok anlamlı." ifadelerini kullandı.

Metin Gazoz: "Handan gibi sporla hayata bağlanmış birçok örnek var"

Türkiye Okçuluk Federasyonu Asbaşkanı Metin Gazoz da Handan Biroğlu'nun hem milli takım sporcusu hem de antrenör olarak çok değerli bir spor insanı olduğunu dile getirdi.

Biroğlu'nun uluslararası başarılar elde ettikten sonra kendini okçuluğa vakfettiğini anlatan Gazoz, "Kulüp yönetiyor, antrenörlük yapıyor, sporcu olarak devam ediyor, kendi kızı milli oldu. Handan okçuluk sporunun veya her sporun her alanda ne şartlarda olursa olsun yapılacağının yaşayan kanıtıdır." diye konuştu.

Metin Gazoz, Biroğlu gibi sporla hayata bağlanmış birçok örneğin bulunduğuna dikkati çekerek, "Ama Handan bu bayrağı taşıyan, Türk bayrağını göndere çektirmiş, İstiklal Marşı'mızı okutmuş başarılı örnek sporcumuzdur." ifadelerini kullandı.