Paralimpik milli atıcı Karagöl, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Paralimpik milli atıcı Cevat Karagöl, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Oylama, altı kategoride toplam 112 fotoğraf arasından sürdürülüyor.

Paralimpik milli atıcı Cevat Karagöl, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karagöl, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Altınordu ilçesindeki Durugöl Mahallesi'nde bulunan atış poligonunda oylamaya katılan Karagöl, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi" başlıklı fotoğrafını tercih eden Karagöl, "Spor" kategorisinde Cem Genco'nun "Çamur rugbisi, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" fotoğrafına oy verdi.

Karagöl, fotoğraflara ilişkin çalışmalarından dolayı emeği geçenleri tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinde 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Spor
