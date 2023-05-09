Paralimpik Masa Tenisi Milli Takımı, 2024 Paris için hazırlanıyor

Abdullah Öztürk: Tokyo'da 4 madalya çıkardık, 2024 Paris'te bunu 6-7-8 yapmak istiyoruz

"Engelli kardeşlerimize ulaşmamız lazım, en büyük sorumluluk anne babalarda"

En mutlu ve en mutsuz olduğu anılarını aktaran Turan, "Masa tenisinde Çin ve Güney Kore hegemonyasının olduğu bir süreç vardı. Türkiye'ye dünya şampiyonluğunu ilk getiren sporcu ben olmuştum 2014'te Pekin'de. Bu sporun ata sporu diyebileceğimiz ülkenin başkentinde tabiri caizse set vermeden dünya şampiyonu olmuştum. Büyük sürprizdi. Bunu kelimelerle anlatırken hala tüylerim diken diken oluyor. Avrupa da şunu gördü, 'Çinliler ve Koreliler de yenilebiliyormuş'. Bunu fazlasıyla ispatlamıştım. 2012 Londra Paralimpik Oyunları'na katılım hakkı elde ettiğim halde başka bir oyuncuyu farklı bir kuraldan ötürü benim yerime aldılar. Çok üzülmüştüm. ya bırakacaktım ya da dünyanın en iyisi olmak için mücadele edecektim. Ben ikinciyi tercih ettim ve mutlu oldum" dedi.