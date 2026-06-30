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Türkiye'yi kupa dışına iten Paraguay Almanya'yı eledi

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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Paraguay, Almanya'yı penaltılarda 4-3 yenerek son 16 turuna çıktı. Paraguay, Fransa-İsveç eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta seri penaltı atışlarının ardından Almanya'yı 4-3 mağlup eden Paraguay, son 16 turuna yükseldi.

A Milli Futbol Takımı'nı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında 1-0 mağlup ederek kupanın dışına iten Paraguay D Grubu'nu 4 puanla 3'üncü sırada bitirmiş ve E Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayan Almanya ile eşleşmişti.

Boston Stadı'nda oynanan ve Galatasaray forması giyen Leroy Sane'nin, ilk 11'de başladığı Almanya, 42'nci dakikada Paraguay'dan Enciso'nun golüne engel olamadı ve 1-0 mağlup duruma düştü.

54'üncü dakikada Havertz'in kafa vuruşuyla skora 1-1 eşitliği getiren Almanya karşılaşmayı uzatmalara götürdü.

Uzatmaların 102'nci dakikasında Almanya'nın Tah'ın kafa vuruşundan bulduğu gol, VAR kararıyla geçersiz sayıldı.

Maçın uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Paraguay, seri penaltı atışlarında 4-3 galip gelerek son 16 turuna yükseldi. Paraguay, son 16 turunda Fransa- İsveç eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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