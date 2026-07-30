Para milli sporcular Mısır'da ikisi altın 3 madalya kazandı

Mısır'da düzenlenen Dünya Boccia Challenger Turnuvası'nda para milli sporcular, 2 altın ve 1 bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazandı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kahire'de gerçekleştirilen organizasyonda milli sporculardan Öner Bozbıyık, B3 tek erkekler, Havva Alyurt ise B3 tek kadınlar kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

BC4 tek kadınlar kategorisinde mücadele eden Fatma Gürbüzer ise organizasyonu üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA