Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Ankara'da sona erdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mamak Başak Gençlik Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 23 ilden 23'ü kadın 113 sporcu katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, şampiyonaya yoğun katılım olduğunu belirtti.

Tüm sporculara katılımlarından dolayı teşekkür eden Ergezen, "Bugün burada her alanda şampiyon olan isimler var. Aramıza yeni katılan sporcularımızın böylesine tecrübeli isimlerle rekabet etmesi kendileri için de çok faydalı oldu. Dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kategorilerinde birinci olan sporcular ise şöyle:

Erkekler:

Klas 1-2

Naci Yener

Klas 3

Ramazan Sincar

Klas 4

Abdullah Öztürk

Klas 5

Ali Öztürk

Klas 6

Kubilay Mengüç

Klas 7

Adem Çetin

Klas 8

Mustafa Özdemir

Klas 9

Kerim Özay

Klas 10

Aydın Demirkol

Kadınlar:

Klas 3

Nergis Altıntaş

Klas 4-5

İrem Oluk

Klas 6-7

Kübra Korkut

Klas 8-9

Neslihan Kavas

Klas 10

Merve Cansu Demir