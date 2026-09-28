Para Judo Kadın Milli Takımı, Tiflis'teki IBSA Dünya Şampiyonası'nda üçüncü oldu

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Para Judo Kadın Milli Takımı, Gürcistan'da düzenlenen IBSA Dünya Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Tiflis'te gerçekleştirilen organizasyonda, mili para judo kadınlar takımı, bronz madalya mücadelesinde Hindistan ile karşılaştı.

Müsabakalar sonucunda Para Judo Kadın Milli Takımı, organizasyonu üçüncülükle tamamladı.

Kaynak: AA