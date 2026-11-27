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Milli sporcular, Bahreyn'de düzenlenen Dünya Para Halter Şampiyonası'nın ilk gününü 2'si altın toplam 7 madalyayla tamamladı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Manama'daki organizasyonda, erkekler 54 kiloda Muhammed Kaan Aktürk 189 kiloluk kaldırışıyla, kadınlar 41 kiloda ise Reyhan Polat 94 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı.

Erkekler 54 kiloda Serkan Çakmaz, 176 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya aldı. Kadınlar 45 kiloda yarışan Özlen Becerikli ise 105 kiloluk kaldırışı ve toplamda 308 kiloluk derecesiyle iki bronz madalya elde etti.

Erkekler 49 kiloda mücadele eden milli sporcu Abdullah Kayapınar, sabah seansında 180 kiloluk kaldırışıyla Avrupa rekoru kırmış, toplamda 530 kiloluk derecesiyle kariyerinde ikinci kez dünya şampiyonu olmuştu. Milli para halterci, organizasyonda iki altın madalya elde etmişti.

Türkiye, bu sonuçla şampiyonanın ilk gününde 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA