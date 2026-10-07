Para Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda Akkaya finalde Shenfeld'e yenilip gümüş aldı

Para Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda Akkaya finalde Shenfeld'e yenilip gümüş aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli sporcu Hakan Akkaya, Büyük Britanya'nın Cardiff kentindeki Para Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda erkekler epe A kategorisi finalinde Bireysel Tarafsız Sporcu Vadim Shenfeld'e yenilerek gümüş madalya kazandı. Türkiye Eskrim Federasyonuna göre Akkaya, Avrupa ikincisi oldu.
Milli sporcu Hakan Akkaya, Büyük Britanya'da düzenlenen Para Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Cardiff kentindeki organizasyonda Hakan Akkaya, erkekler epe A kategorisi finalinde mücadele etti.
Hakan, Bireysel Tarafsız Sporcu (NPA) Vadim Shenfeld'e yenilerek Avrupa ikincisi oldu.
Kaynak: AA