Haberler

Para Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda Akkaya finalde Shenfeld'e yenilip gümüş aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli sporcu Hakan Akkaya, Büyük Britanya'nın Cardiff kentindeki Para Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda erkekler epe A kategorisi finalinde Bireysel Tarafsız Sporcu Vadim Shenfeld'e yenilerek gümüş madalya kazandı. Türkiye Eskrim Federasyonuna göre Akkaya, Avrupa ikincisi oldu.

Milli sporcu Hakan Akkaya, Büyük Britanya'da düzenlenen Para Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Cardiff kentindeki organizasyonda Hakan Akkaya, erkekler epe A kategorisi finalinde mücadele etti.

Hakan, Bireysel Tarafsız Sporcu (NPA) Vadim Shenfeld'e yenilerek Avrupa ikincisi oldu.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Hugo'nun Tolga Abi'siydi! Yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı

Hugo'nun Tolga Abi'siydi! Yıllar sonraki hali görenleri hayli şaşırttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ermenistan Meclisi’nde yumruklar havada uçuştu

Komşuda milletvekilleri birbirine girdi! Mecliste yumruklar konuştu
İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı

İnsanlar ev bulamazken o gayrimenkul imparatorluğu kurmuş
Pilot olmak en büyük hayaliydi! Göksel Arsoy'a asker selamıyla veda

Hayalini kurduğu meslekten son selam! Ünlü oyuncuya böyle veda ettiler
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade verdi

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcı karşısına çıktı
Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı! Bakan Ersoy'dan Gazze mesajı

Galata Kulesi bu akşam bambaşka! Havadan böyle görüntülendi
İzmir'de Cemil Tugay alarmı! Polis önlem aldı

Görüntü İzmir'den! Cemil Tugay alarmı
Hafız öğrencilere hakaret! Öğretmen çıktı, MEB inceliyor

Hafız öğrencilere skandal sözler! Bakanlık hemen harekete geçti