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Para değil, kariyer peşinde! Bellingham, İspanyol devi için bakın kaç milyonu elinin tersiyle itti

Spor Haberleri

Borussia Dortmund forması giyen Jude Bellingham, İspanyol ekibi Real Madrid'e transfer olmak için 14 milyon euro maaş karşılığında 1 yıllık sözleşme uzatma teklifini reddetti.

Alman devi Dortmund'da top koşturan Jude Bellingham'ın, kulübünün yüzde 133'lük zam teklifini geri çevirdiği öne sürüldü.

REAL MADRİD'E ÇOK YAKIN

Bild'de yer alan habere göre, Bellingham, Borussia Dortmund'un 14 milyon euro maaş karşılığında 1 yıllık sözleşme uzatma teklifini reddetti. Senelik 6 milyon euro kazanan 19 yaşındaki genç futbolcunun, %133'lük zam teklifini reddederek Real Madrid'e bir adım daha yaklaştığı ifade edildi.

Para değil, kariyer peşinde! Bellingham, İspanyol devi için bakın kaç milyonu elinin tersiyle itti

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Borussia Dortmund formasıyla bu sezon toplamda 41 maçta forma giyen Bellingham, söz konusu mücadelelerde 13 gol atıp 7 de asist yaptı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Borussia Dortmund Real Madrid Spor Haberler

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