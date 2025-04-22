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Papa Francis'in vefatı sonrası dev maç ertelendi

Papa Francis'in vefatı sonrası dev maç ertelendi
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Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis'in hayatını kaybetmesinin ardından İtalya Futbol Federasyonu, cumartesi günü oynanacak Inter-Roma maçı dahil tüm maçların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis'in hayatını kaybetmesinin ardından İtalya Futbol Federasyonu, cumartesi günü oynanacak tüm maçların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

DEV MAÇ ERTELENDİ

Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis, 88 yaşında hayata veda etti. Papa Francis'in yaşama veda etmesinin ardından İtalya Futbol Federasyonu yeniden harekete geçti. Yapılan açıklamada, cumartesi günü oynanması planlanan Inter- Roma, Lazio-Parma ve Como-Genoa maçlarının ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

İtalya Futbol Federasyonu, Papa Francis'in vefatı nedeniyle Pazartesi (Dün) günü oynanması planlanan dört maçı daha ileri bir tarihe ertelemişti.

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Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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