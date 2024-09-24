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PAOK Teknik Direktörü Lucescu: "Oyuncuların Motivasyonu Çok Önemli"

PAOK Teknik Direktörü Lucescu:
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PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde oyuncularının motivasyonunun önemine vurgu yaptı. Takımın performansı ve maçın taktiği hakkında açıklamalar yaptı.

PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacakları maç için oyuncularının motivasyonunun önemli olduğunu söyledi.

Razvan Lucescu ile futbolculardan Stefan Schwab, RAMS Park'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şu anda UEFA Avrupa Ligi için bir hedef belirlemediğini belirten Lucescu, "Oyuncularım beni iyi tanıyor. Maçtan maça bakıyorum. İleriye doğru bir hayalimiz var ama bunu söylemeyeceğim. Bu yoğun maç temposuna alışığız ve her maçtan ne çıkaracağımıza bakacağız. Sonra da sıradaki maça odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Takımında daha önce Türkiye'de oynayan futbolculardan Galatasaray hakkında bilgi almadığını aktaran Lucescu, "Oyuna ve takıma odaklanıyoruz. Belli bir oyuncudan bahsetmek istemiyorum. Galatasaray'ın kalitesi ortada ama kişilerden bahsetmek gereksiz." diye konuştu.

"İlk dikkat ettiğimiz şey, oyuncunun motivasyonudur"

Oynadıkları her maçın zor olduğunu dile getiren Rumen teknik adam, "Oyuncuların motivasyonu bu tarz maçlar için çok önemli. Oyuncuyu anlamak lazım. Maçtan maça baktığımız için de yeni karşılaşmalara, yeni bir enerjiyle başlamamız gerekiyor. Başarılı olmak için de oyuncuyu potansiyeline ulaştırmamız lazım. Bu yüzden de oyuncu kendini değerli hissetmeli. İlk dikkat ettiğimiz şey, oyuncunun motivasyonudur." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncuların çabasının maç için çok önemli olduğuna değinen Lucescu, "Taktik, maçlar için çok önemlidir. Oyuncunun bireysel performansı da maç için çok önemlidir. Maçın başı ve sonu karşılaşmanın sonucunu değiştirebilir. Oyuna sonradan girecek kişinin enerjisi de sonucu değiştirebilir. Sporda, bir oyuncunun yaptığı hatayla maçın gidişatı değişebiliyor." şeklinde konuştu.

Schwab: "Burada oynamayı hak ettik"

PAOK'un Avusturyalı futbolcusu Stefan Schwab ise zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Yarın çok fazla baskı olacak. Burada oynamayı hak ettik. Son dönemdeki en zor karşılaşmamız diyemem ama en keyiflisi diyebilirim." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürü değerlendiren Schwab, "İlginç maçlar oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nden elendiğimiz için hayal kırıklığı yaşadık ama bunu da atlattık. 8 keyifli maç var önümüzde. Hazır olmamamız için bir sebep yok." şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın formuna da değinen orta saha oyuncusu, "Galatasaray sezona iyi başladı ama biz de ligde iyi durumdayız. Bu tarz maçları oynamaya alışığız. Atmosfer güzel olacak. Futbolu bu anlar için oynuyoruz. Çok keyifli bir maç olacak. Şansları değerlendirmek için çalışacağız. Galatasaray, taraftarıyla baskı yapacaktır. Bizim taraftarın da sesi duyulacaktır. Kendi oyunumuza odaklanıp iyi bir karşılaşma çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Schwab, UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatı hakkında ise "Eski format kötü değildi. 8 farklı rakiple karşılaşacağız. Bu organizasyonda bir sürü farklı takım var. İyi bir takımız ve her maçtan 3 puan çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Görev yaptığı mevkiden dolayı Lucas Torreira ve Gabriel Sara'ya karşı oynayacağı hatırlatılan Schwab, "Büyük oyunculara karşı oynamak her zaman iyidir. Bizim de iyi oyuncularımız var. Bu oyuncularla bir arada oynamak da bir hedeftir. Biz, kendi oyunumuza odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

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