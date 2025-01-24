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PAOK, Dimitris Pelkas'ı Kadrosuna Kattı

PAOK, Dimitris Pelkas'ı Kadrosuna Kattı
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Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden PAOK, Başakşehir ile yollarını ayıran 31 yaşındaki futbolcu Dimitris Pelkas'ı transfer etti. PAOK, transferi sosyal medya üzerinden 'Joker geri döndü' başlığıyla duyurdu.

Yunanistan ekibi PAOK, Başakşehir ile yollarını ayıran Dimitris Pelkas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Yunanistan Süper Ligi takımlarından PAOK, son olarak Başakşehir'de forma giyen Dimitris Pelkas'ı renklerine bağladığını açıkladı. Yunan temsilci, sosyal medya hesabından 'Joker geri döndü' başlığıyla paylaştığı video ile transferi duyurdu.

Futbola PAOK alt yapısında başlayan 31 yaşındaki futbolcu, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ve Başakşehir'de top koşturdu.

Bu sezon Başakşehir formasıyla 11 Süper Lig, 11 de UEFA Konferans Ligi müsabakasında görev alan orta saha oyuncusu, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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