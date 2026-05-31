Haberler

Goran Pandev'den A Milli Futbol Takımı'na övgü ve destek

Goran Pandev'den A Milli Futbol Takımı'na övgü ve destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Makedonya milli takımlar sportif direktörü Goran Pandev, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki performansını övdü ve ay-yıldızlı ekibi destekleyeceklerini açıkladı.

Kuzey Makedonya'da milli takımlar sportif direktörü Goran Pandev, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde çok iyi bir iş çıkardığını belirterek, organizasyonda ay-yıldızlı ekibi destekleyeceklerini söyledi.

Pandev, A Milli Takım ile yarın özel maçta karşılaşacak Kuzey Makedonya'nın Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdiği son antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Futbolculuk kariyerinde Inter ile 2010'da UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan ve 2014-2015 sezonunda Galatasaray'da forma giyen Goran Pandev, "Bu ülkede her zaman harika hissediyorum. Yarın çok değerli bir maç olacak. Türkiye'nin ne kadar kaliteli bir takım olduğunu biliyoruz. Dünya Kupası yolunda harikalar yarattılar. Bunu gururla izledik. Türkiye, Montella'nın göreve gelmesiyle inanılmaz bir ivme kazandı. Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum. Kuzey Makedonya olarak her zaman Türkiye'nin tarafında olacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye yeniden gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren 42 yaşındaki futbol adamı, "Galatasaray'da çok değerli zamanlarım geçti. Ligde şampiyonluk yaşadık. Bu ülkede çok arkadaşım var. Ne zaman gelsem çok mutlu hissediyorum. Ailem de Galatasaray'ı seviyor. Galatasaray'a ömrümüz boyunca her zaman başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Emre Doğan
Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı

Dünyayı tedirgin edecek saldırı! Nükleer güç santrali vuruldu
Gürsel Tekin, CHP'deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir?

CHP'deki kurultay çağrılarına kapıyı kapattı! Nedeni bir hayli ilginç
8 kişinin öldüğü otobüsün şoförü, kazadan 20 dakika önce arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş

Kahreden faciada çarpıcı detay! Sadece 20 dakika önce kontrol etmiş

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Uraloğlu: Amik Ovası'na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek

Heyecanlandıran proje! 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi

Haritadan buldu, ailesini de alıp Filipinler'den o ilçemize geldi
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Tekne çarpan Survivor yarışmacısının son hali ortaya çıktı

Ölümden dönen Survivor yarışmacısının son hali ortaya çıktı
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi

Arda Güler'e büyük onur! Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
Arda Güler’in sevgilisinin zor anları! Kameraları görünce...

Tanınmamak için elinden geleni yaptı ama kaçamadı
Netanyahu'nun bombalarını denizde keyif yaparken izlediler

Hiç istiflerini bozmadılar! Katliamı sahilde güneşlenirken izlediler