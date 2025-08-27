Panathinaikos, Samsunspor Maçına Hazır

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Samsunspor'un konuğu olacak Panathinaikos, antrenmanlarını tamamladı. Mücadele Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Samsunspor'a konuk olacak Panathinaikos, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda teknik direktör Rui Vitoria yönetiminde ilk bölümü basına açık yapılan antrenmanda Yunanistan ekibi, top kapma çalışması yaptı.

Samsunspor-Panathinaikos mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
İsteği reddedilen veli bıçakla saldırdı

İsteği reddedilen veli okulda dehşet saçtı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 YKS birincisinin kazandığı üniversiteler belli oldu! 5'i aynı fakülteyi seçti

İşte 6 birincinin kazandığı üniversiteler! 5'i aynı fakülteyi seçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.