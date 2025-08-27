Panathinaikos, Samsunspor Maçına Hazır
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Samsunspor'un konuğu olacak Panathinaikos, antrenmanlarını tamamladı. Mücadele Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Samsunspor'a konuk olacak Panathinaikos, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda teknik direktör Rui Vitoria yönetiminde ilk bölümü basına açık yapılan antrenmanda Yunanistan ekibi, top kapma çalışması yaptı.
Samsunspor-Panathinaikos mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.