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Yunanistan Basketbol Ligi finalinde Panathinaikos, Olympiakos'u yenerek seriyi 2-2 yaptı

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Yunanistan Basketbol Ligi final serisinde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, uzatma sonunda Olympiakos'u 93-86 mağlup ederek seride durumu eşitledi. Beşinci maç 13 Haziran'da Olympiakos ev sahipliğinde oynanacak.

Yunanistan Basketbol Ligi'nde başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR, konuk ettiği Olympiakos'u 93-86 mağlup ederek final serisinde durumu 2-2'ye getirdi.

Telekom Center'da oynanan final serisinin dördüncü maçında Olympiakos'u ağırlayan Panathinaikos AKTOR, ilk çeyreğini 20-16 önde geçtiği mücadelenin devre arasına 40-34 üstün girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Olympiakos, üçüncü çeyreği 57-53 üstün tamamladı. Normal süresi 69-69 eşitlikle sona eren maçta uzatma periyoduna gidildi.

Uzatma periyodunun sonunda karşılaşmayı 93-86 kazanan Panathinaikos, seriyi 2-2'ye getirdi.

Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı serinin 5. maçı, 13 Haziran Cumartesi günü Olympiakos'un ev sahipliğinde Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Can Öcal
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