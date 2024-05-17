Yunan basını duyurdu! Panathinaikos, Fatih Terim ile yollarını ayırdı
Yunan basınında çıkan haberlere göre, Panathinaikos'un Teknik Direktör Fatih Terim ile yollarını ayırdığı ve sezonun geri kalanında takımın başında Christos Kontis'in olacağı belirtildi.
Sezon ortalarında flaş bir kararla, Panathinaikos'un başına geçen teknik direktör Fatih Terim'in Yunan ekibiyle yollarının ayrıldığı öne sürüldü.
YUNAN BASINI DUYURDU
Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda PAOK'a 4-1 mağlup olan ve şampiyonluk şansını yitiren Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi sona erdi. Yunan basınında çıkan haberlerde, Teknik Direktör Fatih Terim ile yolların ayrıldığı dile getirildi.
İSTENENİ VEREMEDİ
Sezonun kalan bölümünde takımın başına Christos Kontis'in geçeceği de aktarıldı. Yunanistan ekibi ile toplam 26 maça çıkan Terim, 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.