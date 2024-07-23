Panathinaikos, Ergin Ataman ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, başantrenör Ergin Ataman ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. Geçtiğimiz sezon EuroLeague ve Yunanistan Ligi'nde şampiyon olan Ataman, kulüple olan sözleşmesini uzattı.
Geçtiğimiz sezon Panathinaikos'u yıllar sonra EuroLeague ve Yunanistan Ligi'nde şampiyon yapan başantrenör Ergin Ataman, Yunan ekibiyle sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada deneyimli koçun 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attığı belirtilirken, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ise "Avrupa'nın en iyi koçu Ergin Ataman ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığımızı duyurmaktan mutluluk duyarım" ifadelerinde bulundu.