Panama ikinci kez Dünya Kupası'nda

Norwich City'nin savunma oyuncusu Jose Cordoba, Dünya Kupası için Panama kadrosuna seçildi.

2024 yılında Canaries'e katılan ve bu sezon 30 kez forma giyen 24 yaşındaki Cordoba, 26 kişilik kadroda İngiltere'de oynayan tek oyuncu.

Panama, 27 Haziran'da New Jersey'de karşılaşacağı İngiltere, Hırvatistan ve Gana ile birlikte L Grubu'nda yer alıyor.

2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ve o zaman da İngiltere'nin grubunda yer alan Panama, turnuvaya ikinci kez katılıyor.

Panama Dünya Kupası Kadrosu

Kaleciler: Orlando Mosquera, Luis Mejia, Cesar Samudio.

Defans: Cesar Blackman, Jorge Gutierrez, Amir Murillo, Fidel Escobar, Andres Andrade, Edgardo Farina, Jose Cordoba, Eric Davis, Jiovany Ramos, Roderick Miller.

Orta saha oyuncuları: Anibal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Cristian Martinez, Jose Luis Rodriguez, Cesar Yanis, Yoel Barcenas, Alberto Quintero, Azarias Londono.

Forvetler: Ismael Diaz, Cecilio Waterman, Jose Fajardo, Tomas Rodriguez.