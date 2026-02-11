Haberler

Panama'nın Ankara Büyükelçisi Karina Arias Fonseca de Gianotti'den Beşiktaş'a ziyaret

Güncelleme:
Panama'nın Ankara Büyükelçisi Karina Arias Fonseca de Gianotti, Beşiktaş futbol A takımını ziyaret ederek, teknik direktör Sergen Yalçın ve yeni transfer Amir Murillo ile bir araya geldi. Ziyarette, Fonseca'ya Murillo'nun imzalı forması hediye edildi.

Panama'nın Ankara Büyükelçisi Karina Arias Fonseca de Gianotti, Beşiktaş futbol A takımını ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette Panama Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Mario Julio da yer aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile Beşiktaş'ın yeni transferi Panamalı futbolcu Amir Murillo, Büyükelçi Karina Arias Fonseca de Gianotti ile bir süre sohbet etti.

Takımın antrenmanını izleyen Fonseca de Gianotti'ye Amir Murillo'nun imzalı forması hediye edildi.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
500

