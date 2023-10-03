Pamukkaleli sporculardan büyük başarı

Pamukkaleli sporcular, geçtiğimiz hafta gerçekleşen dart, halter ve yağlı güreş müsabakalarında önemli dereceler elde etti.

Pamukkale Belediyesi çatısı altında bulunan Pamukkale Belediyespor Kulübü'nün sporcuları, hem ulusal hem de uluslararası platformlarda elde ettikleri derecelerle başarı grafiklerini yükseltmeye devam ediyor. Son haftalarda mavi-beyazlı kulübün sporcuları dart, halter ve yağlı güreşte önemli dereceler elde etti. Bu çerçevede Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen 2023-2024 Sezonu Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası sıralama ayakları 1. Ayak Türkiye Birinciliği Yarışmaları 21-24 Eylül tarihlerinde Ankara Yeni Mahalle Spor Kompleksinde gerçekleşti. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapılan yarışmalarda Pamukkale Belediyespor Kulübü sporcuları başarılı sonuçlara alarak dikkatleri üzerine çekti. 1. tur maçlarında Minik Erkekler kategorisinde, Türkiye Birincisi Umut Kaya; Yıldız Kızlar kategorisi'nde Türkiye Birincisi Zehra Gemi, Türkiye İkincisi Ayşegül Karagöz ve Türkiye Üçüncüsü Elif Öz; Yıldız Erkekler kategorisinde de Türkiye İkincisi Ömer Türkarslan oldu. 2. Tur maçları Minik Erkekler kategorisi, Türkiye Üçüncüsü Furkan Bilal Kurt; Minik Kızlar kategorisi Türkiye Üçüncüsü Fevziye Türkarslan; Yıldız Kızlar kategorisi Türkiye Birincisi Zehra Gemi, Türkiye Üçüncüsü Rümeysa Doğan, Türkiye Üçüncüsü Özge Kaya olmayı başardı. 1. Tur maçları Genç Kızlar kategorisi Türkiye Birincisi Zehra Gemi, Türkiye Üçüncüsü Ayşegül Karagöz, Türkiye Üçüncüsü Saadet Aydınalın; Büyük Kadınlar kategorisi Türkiye İkincisi Ayşe Bodur, Türkiye Üçüncüsü Saadet Aydınalın, 2. Tur maçları Genç Kızlar kategorisi Türkiye Birincisi Ceylin Ataş, Türkiye İkincisi Esma Doğan; Büyük Kadınlar kategorisinde Türkiye Üçüncüsü Ceylin Ataş oldu.

Ata sporunda 10 madalya kazanıldı

Pamukkale Belediyespor Kulübü çatısı altındaki halter branşının geçen haftaki bir başarı haberi Ali Osman Çınlar'dan geldi. 26 Eylül-1 Ekim 2023 tarihleri arasında Bursa'da gerçekleşen Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Pamukkale Belediyespor sporcusu Ali Osman Çınlar 102 kilogramda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. 30 Eylül 2023 tarihinde Manisa'nın Kula Belediyesi tarafından organize edilen 27. Geleneksel Kula Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Pamukkaleli sporcular 6 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandı. Kula Spor Kompleksi'nde gerçekleşen güreşler, Türkiye'nin dört bir yanından gelen toplam 207 pehlivanın katımıyla gerçekleşti. Pamukkale Belediyespor adına er meydanına çıkan sporculardan Minik 1 boyunda Daniel Erfani birinci; Minik 2 boyunda Ali Bakan birinci, Hüseyin Umut Alver ikinci oldu. Teşvik 1 boyunda Ercan Bakan birinci, Ali Rıza Akram üçüncü; Teşvik 2 boyunda Osman Şimşek birinci, Nevzat Efe Tara ikinci; Deste büyük boyda Umut Erdoğan birinci; Küçük Orta küçük boyda Yunus Emre Sakallı üçüncü; Küçük Orta büyük boyda Eren Piren birinci olarak Kula Er Meydanınında kürsüye çıktı. - DENİZLİ