Pamukkaleli genç sporcular madalyayla döndü

Denizli'de Pamukkale Belediyesporlu gençler katıldıkları şampiyonalardan başarılı sonuçlarla döndü.

Macaristan'da yapılan Gençler Avrupa Dart Şampiyonası'nda mücadele eden Zehra Gemi, çift kadınlarda gümüş, tek kadınlarda ise bronz madalya kazandı. Mavi-beyazlı kulübün pehlivanı Beytullah Sarı ise Alanya'da yapılan 16. Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nden sezonun 10. altın madalyası ile döndü.

Pamukkale Belediyespor'un dart branşında yer alan sporcusu Zehra Gemi Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Dart Şampiyonası'ndan başarılı sonuçlarla döndü. Dünya Dart Federasyonu tarafından düzenlenen ve erkeklerde 19, kadınlarda da 13 takımın katılımı ile yapılan Gençler Avrupa Dart Şampiyonası'nda Pamukkale Belediyesporlu Zehra Gemi ay-yıldızlı formayı giydi. Havva Nur Karaman ile çift kadınlar kategorisinde mücadele den Zehra Gemi, ev sahibi Macaristan ile oynanan müsabakayı 4-2 kaybederek Avrupa ikinciliğini elde etti. Tek kadınlar kategorisinde de milli formayı terleten Zehra Gemi, İtalyan rakibine yenilerek Avrupa üçüncülüğünü kazandı. Spor yaşamını mavi-beyazlı kulüpte sürdüren genç sporcu Macaristan'dan gümüş ve bronz madalya ile dönerek hem Pamukkale Belediyespor'u hem de Denizli'yi gururlandırdı.

Beytullah Sarı'dan bir altın madalya daha

Pamukkale Belediyespor'un kadrosunda bulunan pehlivanlardan olan Beytullah Sarı başarılarına bir yenisini daha ekledi. Son olarak 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde tozkoparan boyunda altın madalyanın sahibi olan Beytullah Sarı, bu kez Alanya'da 16. Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde er meydanına çıktı. 62 pehlivanın bulunduğu Ayak boyunda mücadele eden başarılı pehlivan rakiplerini geride bırakarak ilk kez yer aldığı bu boyda da altın madalyaya ulaştı. Beytullah Sarı, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 115. Fevziye Yağlı Pehlivan Güreşleri, Merkezefendi 2. Yağlı Güreşleri, 5. Etnospor Kültür Festivali, Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri, İzmir Aliağa 16. Helvacı Geleneksel Yağlı Güreşleri, Kocaeli Sekapark Yağlı Pehlivan Güreşleri, Antalya Kaş Kınık Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Finike Yağlı Pehlivan Güreşleri'nden de altın madalya ile dönmüştü. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Spor