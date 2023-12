Pamukkale Belediyespor'un başarılı güreşçisi Beytullah Sarı şampiyonluk ödülünü aldı

Pamukkale Belediye spor'un başarılı yağlı güreşçisi Beytullah Sarı, bu yıl mücadele ettiği CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde elde ettiği şampiyonluğun ödülünü aldı. ö

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2023 yılı ödül töreni Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, TGGF Başkanı İbrahim Türkiş, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan ve ligde yer alan il ile bazı ilçelerin belediye başkanları katılımıyla gerçekleşti. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2023 yılı ödül törenine, yağlı güreşte emek veren önemli isimler katılırken, 2023 sezonunda tüm boylarda dereceye giren ilk dört sporcuya, baş boyunda ise dereceye giren ilk beş sporcuya madalya ve kupanın yanı sıra para ödülü verildi. Pamukkale Belediye spor'un sporcusu Beytullah Sarı ayak boyunda Türkiye birincisi olarak ödülün sahibi oldu. Pamukkale Belediye spor antrenörü Yusuf Alver'e de başarılarından dolayı plaket takdim edildi.

Geleneksel spor federasyonlarının sayısını artırarak branşlarda başarının önünü açtıklarını belirten Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Bizim çocuklarımızı güreşle tanıştırmamız, spora angaje etmemiz lazım. Tüm sporlar çocuklarımız için çok önemli ama geleneksel sporlar özellikle faydalı. Ata sporumuz, milli sporumuz diyoruz çünkü bunlar bizim kültürümüz. Bu serüvende yolculukta üstüne koyarak gideceğimiz bu yürüyüşte genç yaştaki çocuklarımızı geleneksel sporlarla tanıştırırsak önemli bir iş yapmış oluruz" diye konuştu.

Sporu ve sporcuları her daim önemsediklerini ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Pamukkale Belediyespor çatısı altında bulunan tüm branşlarımızda sporcularımızı destek olarak, Denizli'mizin ve Pamukkale'mizin adının hem ulusal hem uluslararası alanlarda başarıyla duyurulmasını sağladık. Pamukkale Belediyespor'umuzdan birçok milli sporcumuz yetişti. Her bir sporcumuz bizlerin en kıymetlisi oldu. Yağlı güreşimizin genç sporcusu Beytullah Sarı da bunlardan biri. Pamukkale'nin altın çocuğu dediğimiz Beytullah Sarı kardeşimiz, yağlı güreş sezonunda hiç mağlubiyet almadan altın madalyalarla hem şehrimizin, hem ülkemizin adını gururla duyurdu. Talihsiz bir kaza sonrası bir süre güreşlere ara verse de, şu an artık sağlığına kavuştu. Sevenlerinin duasıyla ayağa kalkarak, kaldığı yerden başarılarına başarı eklemeye devam eden Beytullah Sarı geleceğin başpehlivanı olacak. Genç sporcumuza başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu. - DENİZLİ