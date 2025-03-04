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Palmeiras'ın Vítor Roque transferi tarihe geçti

Palmeiras'ın Vítor Roque transferi tarihe geçti
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Palmeiras, Barcelona'nın 20 yaşındaki forvet Vítor Roque'yi 25 milyon euro karşılığında transfer etti. Brezilya ekibinin bu transferi Güney Amerika futbol tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçti. Roque, geçen sezonun devre arasında 30 milyon euro bedelle Barcelona'ya transfer olmuştu.

Brezilya ekiplerinden Palmeiras, Barcelona forması giyen 20 yaşındaki forvet Vítor Roque'yi 25 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Roque'nin bonservis bedeli tarihe geçti.

GÜNEY AMERİKA'NIN EN PAHALI TRANSFERİ OLDU

Palmeiras ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalayan Roque, bonservis bedeliyle Güney Amerika futbol tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçti. Botafogo'nun Wendel için ödediği 20 milyon euro ve yine Botafogo'nun Thiago Almada'yı 19,5 milyon euroya transfer etmesi artık ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor.

BARCELONA RAKAMLARI

20 yaşındaki forvet, 2023-2024 sezonunun devre arasında Athletico Paranense'den Barcelona'ya 30 milyon euro bedelle İspanyol devi Barcelona'ya transfer olmuştu. Yarım devrede 2'si ilk 11 olmak üzere 16 maça çıkan Roque, 2 kez gol sevinci yaşamıştı.

SEZON BAŞINDA BETİS'E KİRALANDI

Katalan kulübü, genç oyuncuyu sezon başında Real Betis'e kiralık olarak göndermişti.Bu sezon Real Betis ile çıktığı 33 maçta 7 gol 2 asistlik performans sergileyen Vítor Roque, Brezilya'da geçirdiği son sezona 45 maça çıkıp 21 gol ve 8 asist üretmişti.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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