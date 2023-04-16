Paletli Yüzme Büyükler ve Gençler Türkiye Şampiyonası İstanbul'da yapıldı

İstanbul'da düzenlenen ve 4 gün süren Paletli Yüzme Büyükler ve Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Bakırköy Ata Spor Kulübü 4 ayrı grupta şampiyonluk yaşadı.

Paletli Yüzme Büyükler ve Gençler Türkiye Şampiyonası 13-16 Nisan tarihlerinde Galatasaray Ergun Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşti. 300'ün üzerinde sporcunun ter döktüğü müsabakalarda, aynı zamanda milli takım ön seçimleri de yapıldı.

Bakırköy Ata Spor Kulübü Yüzme Antrenörü ve Paletli Yüzme Milli Takım Antrenörü Canberk Babaoğlu, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine şampiyona hakkında bilgiler verdi. En önemli yarışlardan biri olduğunu söyleyen Babaoğlu, "Kulüplerarası Türkiye şampiyonlarının çıktığı yarışmamız, aynı zamanda milli takımın da ön seçimi. Yarışmamız 4 gün sürdü. Sıkıntılar olsa da çok şükür, sporcularımız güzel yüzdü. 300'ün üzerinde sporcumuz var, yüksek katılımın olduğu yarışlardan biri çünkü önemli bir yarışımız. Kulüpler burada performansını gösterip, Türkiye şampiyonu olmak için uğraşıyorlar. Gaziantep, Çorum, Ordu, Elazığ gibi Türkiye'nin dört bir yanından sporcular katılım sağladı" ifadelerini kullandı.

"Sporcularımız müthiş bir emek sarf ettiler"

Yüzme şampiyonasında beklentileri karşıladıklarına vurgu yapan Canberk Babaoğlu, "Bu şampiyonada Bakırköy Ata Spor Kulübü olarak bir ilk yaşadık. Gençler kategorisinde kadın-erkek klasmanında şampiyon olduk. Büyükler kategorisinde kadın-erkek klasmanında şampiyon olduk. Bizim için bir onur, Türkiye tarihinde bir ilk. 4 ayrı grupta da şampiyonluk yaşayan ilk takım olduk. Diğer sporcularımız da hakikaten müthiş bir emek sarf ettiler. Yarışma sonunda bizim için en önemli şey, her daim sporcuların yüzünün gülüyor olması. Sporcular burada kotalarını dolduruyorlar, en son olarak sene sonu bireysel milli takım seçme yarışmamızda da neticelendiriyoruz. Total puanlamada da yüzücüler sıralamaya geçiyor. Orada da kontenjanımız doğrultusunda, sporcuları milli takıma seçiyoruz" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz altın madalya almak"

Milli takım olarak hedeflerini belirten Babaoğlu, önümüzdeki süreçte yapılacak yüzme şampiyonaları hakkında da bilgiler vererek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bundan sonra Macaristan'da Avrupa Şampiyonası var. Artık hedefimiz madalyadan başka bir şey değil. Ülkemize yakışan altın madalya almak, bayrağımızı göndere çekmek, İstiklal Marşı'mızı kürsüde okumak. Hemen arkasından Mısır'da Gençler Dünya Şampiyonası var. Gençlerimizin de aşağı kalır yanı yok, onlar için de madalyalarla döneceğimize inanıyoruz. İnşallah ülkemizi gururlandıracağız."

Organizasyonun son gününde dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Paletli Yüzme Büyükler ve Gençler Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren isimler şöyle:

Kadınlar 400 Metre Su Üstü

Adasu Ramazanoğlu (Bakırköy Ata Spor Kulübü): 3: 36.79

Ece Ayça Karabulut (Smaç Spor Kulübü): 3: 42.36

Hayat Çalışkan (Smaç Spor Kulübü): 3: 46.81

Erkekler 400 Metre Su Üstü

Derin Toparlak (Bakırköy Ata Spor Kulübü): 3: 02.55

Yunus Cenkay Yılmaz (Bakırköy Ata Spor Kulübü): 3: 10.40

Ege Şükür (Smaç Spor Kulübü): 3: 19.72

Kadınlar 200 Metre Su Üstü

Adasu Ramazanoğlu (Bakırköy Ata Spor Kulübü): 1: 36.86

Ece Ayça Karabulut (Smaç Spor Kulübü): 1: 41.47

Nazlıcan Çavuşoğlu (Bahçelievler Belediye Spor Kulübü) 1: 44.52

Erkekler 200 Metre Su Üstü

Derin Toparlak (Bakırköy Ata Spor Kulübü): 1: 23.29

Yunus Cenkay Yılmaz (Bakırköy Ata Spor Kulübü): 1: 26.66

Ege Şükür (Smaç Spor Kulübü): 1: 31.66 - İSTANBUL