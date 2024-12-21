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BBC

Palandöken'de Çığ Faciası: Judo Sporcusu Ağır Yaralandı

Palandöken'de Çığ Faciası: Judo Sporcusu Ağır Yaralandı
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Erzurum'un Palandöken Dağı'nda antrenman yapan genç judo sporcularının üzerine çığ düştü. 16 yaşındaki Emre Yazgan ağır yaralanırken, sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Olay sırasında 5 sporcu hastaneye kaldırıldı.

Erzurum Palandöken Dağı'nda antrenman yapan genç judo sporcularının üzerine çığ düştü, Judo Genç Milli Takımı sporcusu 16 yaşındaki Emre Yazgan ağır yaralandı. Sağlık Bakanlığı, yaralı 5 sporcunun hastenede tedavi altına alındığını açıkladı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, saat 10.22 sıralarında 15 kişilik sporcu ekibin başlarında antrenörleriyle, kondisyon depolamak için doğa yürüyüşüne çıktığını ancak o sırada çığ meydana geldiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 5 yaralının hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

Bakanlık, "Judo Milli Takımı sporcumuz Emre Yazgan'ın durumu ciddiyetini korumakta olup, tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Resmi yetkililer ilk açıklamalarında Yazgan'ın hayatını kaybettiğini bildirmişti.

AFAD İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı durumu ağır olan sporcuya ilişkin verdiği bilgide, "Bir kardeşimiz şu anda 2 metre çığ altından çıkarıldı. Muhtemelen boynunda ve belli bölgelerinde kırıklar var" demişti.

'Resmi makamlara haber verilmedi'

Çığ olayı kayak pistlerinin olmadığı, ekstrem sporların ve doğa yürüyüşlerinin yapıldığı Sultan Mevkii'nde meydana geldi.

Vali Çiftçi ve AFAD İl Afet ve Acil Durum Müdürü Karslı, sporcuların resmi makamlara haber vermeden bu bölgede antrenmana çıktığını belirtti.

Çiftçi, "Doğa yürüyüşüne çıktıklarında Büyükşehir Belediyesi, AFAD ekiplerimize herhangi bir bildirim yapmamışlar. Demek ki rotayı kendileri belirlemişler. Resmi makamlara bildirimleri olsa onların güvenli yürüyüş yapabilecekleri rotayı bildirme imkanımız olabilirdi" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin bu tür riskli olan alanlarda kontrollü bir şekilde çığ düşürme çalışmaları da yapabildiğini söyleyen Çiftçi, "Önceden haberimiz olsaydı, yürüyüş yapacakları alanda da bu tür çalışma yapılabilir, bu üzücü hadisenin önüne geçilebilirdi" diye konuştu.

Karslı da sporcuların "izinsiz" çıktığını söyledi.

Türkiye Judo Federasyonu Sezer Huysuz TV100'e yaptığı açıklamada, "Antrenör arkadaşlarımız il müdürlüğüne antrenman programlarını verdiler mi, bilmiyorum. Ama rutin olarak biz oradaki il müdürlüğü üzerinden yapacağımız çalışmanları bildiririz. 27 yıldır her yıl Erzurum'da iki defa sporcularla kamp yaptım, ilk defa böyle bireyle karşılaşıyoruz" dedi.

Huysuz, sporcunun hayatını kaybetmesine yol açan olaydaki muhtemel ihmalleri inceleyeceklerini söyledi.

BBC
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