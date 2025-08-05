Palandöken Dağı, Dağ Bisikletinde Uluslararası Bir Merkez Oluyor

Kış aylarında kayakla adından söz ettiren Palandöken Dağı'nın son yıllarda Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde düzenlenen uluslararası dağ bisikleti yarışlarıyla, bu alanda dünyada popülerliği artmaya başladı.

Kış turizminin önemli kentlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, kış sezonunda binlerce turiste kış sporları imkanı sunuyor, yaz aylarında da çeşitli spor etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

Şehir merkezine yakınlığı, konaklama imkanları ve parkur şartları dolayısıyla her geçen yıl yaz aylarında çeşitli bisiklet organizasyonları yapılan Palandöken Dağı, dünyada dağ bisikleti klasmanında önemli bir lokasyon olma yolunda ilerliyor.

Yaklaşık 4 yıl önce kayak merkezinin parkur ve tesisleşme imkanları göz önünden bulundurularak Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından yarışmaların düzenlenmeye başlaması ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile kentteki organizasyon sayısı her geçen yıl artış gösteriyor.

4 yıllık süreçte 12 ülkeden yaklaşık 350 yabancı sporcunun yarışmalara katıldığı Palandöken Dağı'nda uluslararası organizasyonlar "Palandöken" adıyla yapılarak isim değeri de spora taşınmış oluyor.

UCI'nin Palandöken notu, sporculara referans oluyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti Teknik Kurulu Başkanı Mustafa Kocaman, AA muhabirine, Alp Dağları'ndaki organizasyonların benzerini Palandöken'e taşımaya çalıştıklarını belirtti.

Son gerçekleştirdikleri "Palandöken MTB Cup Series Races"a yabancı sporculardan gelen taleplerin arttığının gözlemlendiğini aktaran Kocaman, şöyle devam etti:

"Alpler'de kışın kayak, yazın dağ bisikleti etkinlikleri fazlasıyla yapılıyor. Bizler de kışın büyük organizasyonların yapıldığı, festivallerin düzenlendiği Palandöken'imizde yazın da bisiklet festivali ve şampiyonalarımızla ön plana çıktık. Yurt dışındaki birçok takım ve sporcularımız artık Erzurum'u biliyor. Burada düzenlediğimiz yarışlara hiç tereddüt etmeden gelebiliyorlar. Bu da zaten son yarışmamızda 5 ülkeden gelen 210 sporcu da bunun en büyük örneğidir."

Palandöken'de gerçekleştirilen uluslararası organizasyonlarla sporcuların olimpiyatlarda puan topladıklarını da söyleyen Kocaman, "Önceleri uluslararası müsabaka olmasına rağmen yabancı sporcuların biraz tedirginlikleri vardı ama bu dönem hiç davet etmeden beş ülkeyi çok rahat bir şekilde çekebildik." dedi.

Daha önce gerçekleşen organizasyonlarda Dünya Bisiklet Birliğinin (UCI) Palandöken'e vermiş olduğu olumlu notların da büyük etkisi olduğunu vurgulayan Kocaman, her geçen sene Palandöken'in notunun yukarı çıktığını işaret etti.

Palandöken'in her yıl tanınırlığı artıyor

Palandöken'in dağ bisikleti camiasında her yıl tanınırlığının arttığını belirten Kocaman, "4 yıllık kısa bir süre içerisinde tüm dünyada tanınan, bir değer haline geldi. Buralarda böyle parkurların olduğu düşüncesi birçok sporcumuzda yoktu. UCI'ye göndermiş olduğumuz haritalar ve sporcuların bu yarışlarda geri bildirimleri, dünyada yankı buldu." diye konuştu.

Kocaman, gittikleri Avrupa Şampiyonası'nda kendilerini davet etmeleri için talepler gelmeye başladığını, özellikle ev sahipliklerinden dolayı gelen sporcuların çok memnun ayrıldıklarını ifade etti.

Hedef Avrupa ve dünya kupaları

Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık ise Palandöken Kayak Merkezi'nin sadece bir kayak merkezi olmadığını dile getirdi.

Bu organizasyonları son 4 yıldır devam ettirdiklerine dikkati çeken Bağrıyanık, şunları kaydetti:

"Palandöken, onlarca farklı branşla uluslararası bilinirliğini bir şekilde rüştünü ispat etmiş bir kayak merkezi. Bu dallardan biri de dağ bisikleti kategorisi. Aslında kış aylarında da bisikletli onlarca organizasyon yapıyoruz. Palandöken, bisiklet sporunun da icra edilebiliyor olması, gerek irtifasıyla gerek yarış alanlarının başladığı ve bittiği lokasyonlardaki irtifa farklarıyla hakikaten uluslararası değerini hak ediyor. Palandöken ekolü oluşturabilecek nitelikte bir lokasyon."

Her sene yarışlara katılımın arttığının altını çizen Bağrıyanık, kısa vadede Avrupa ve dünya kupaları hedeflediklerini sözlerine ekledi.