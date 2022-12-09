Pahalı bir mutlu son! Fenerbahçe'nin Arda Güler için yapacağı ödeme dudak uçuklattı

Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile Arda Güler'in bonservisindeki yüzde 20'lik pay için 2.5 milyon euroya el sıkıştı. Arda, tamamen Fenerbahçe'nin futbolcusu olacak.

Fenerbahçe, harika çocuk Arda Güler'in bonservisindeki yüzde 20'lik payı da bünyesine katıyor. Sarı-Lacivertliler, Gençlerbirliği ile son kez görüştü ve yüzde 20'lik pay için 2.5 milyon euroya uzlaşma sağladı.

TRANSFER TAHTASI AÇILACAK

Transfer tahtası kapatılan Gençlerbirliği, Arda Güler'den gelen parayla bu problemi çözecek. Ancak Gençlerbirliği'nin Arda'nın bonservisinde artık payı kalmayacak.

34 DAKİKADA 2 GOL ATTI

Bu sezon Fenerbahçe'de beklediği süreleri bulamayan Arda, görev aldığı dönemde hayli verimli oldu. 17 yaşındaki futbolcu ligde 5 maçta forma giyip 2 gol kaydetti. Arda ligde sadece 34 dakika şans buldu.