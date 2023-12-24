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P. Karşıyaka, Tofaş'ı 98-71'lik skorla mağlup etti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında P. Karşıyaka, konuk ettiği Tofaş'ı 98-71'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın hakemleri Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök ve Polat Parlak oldu. P. Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, Tofaş'ın başantrenörü ise Orhun Ene'dir.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında P. Karşıyaka, konuk ettiği Tofaş'ı 98-71'lik skorla mağlup etti.

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök, Polat Parlak

P. Karşıyaka : Errick McCollum 16, Vernon Carey Jr 6, Darrun Hilliard 25, Kelan Martin 19, Vitto Brown 14, Kenan Sipahi 7, Thomas Akyazılı 2, Hakan Sayılı, Furkan Haltalı 6, Efe Ergi Tırpancı, Deniz Kılıçlı, Mert Celep 3

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Tofaş: J.J. O'Brien 5, Cassius Winston 14, Austin Wiley 16, Zeljko Sakic 17, Omar Prewitt 1, Tolga Geçim 4, Batın Tuna, Batın Tuna 3, Özgür Cengiz, Tevfik Akdamar, Cem Küçüközkan, Mustafa Kurtuldum 11, Can Çevikel

Başantrenör: Orhun Ene

1. Periyot: 26-19 (P. Karşıyaka lehine)

Devre: 43-33 (P. Karşıyaka lehine)

3. Periyot: 65-50 (P. Karşıyaka lehine) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Karşıyaka Türkiye Tofaş Basketbol Spor Güncel Haberler

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