Yeni sezona iddialı bir şekilde girmeyi hedefleyen P. Karşıyaka'da yeni sezon kombine kartlarının genel satışları yarın başlıyor. İzmir ekibinin, yeni kadrosunu taraftarlar izlemek için sabırsızlanırken kombine biletleri de yarın satışa çıkıyor.

P. Karşıyaka'nın yeni sezon kombine kartlarının genel satışları yarın başlıyor.

Yeni sezona iddialı bir şekilde girmeyi hedefleyen P. Karşıyaka'da yeni sezon kombine kartlarının genel satışları yarın başlıyor.

Kadrosunu büyük ölçüde koruyan yeşil-kırmızılılar, iç transferde Errick McCollum, Thomas Akyazılı, Kenan Sipahi, Ergi Tırpancı, Deniz Kılıçlı, Vitto Brown, Mert Celep ve Jaylon Brown'ı takımda tutmayı başarırken, dış transferde ise A. Efes'ten Furkan Haltalı, NBA'de Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers ve Boston Celtics formaları giyen Kelan Martin, Darüşafaka'dan Hakan Sayılı ve geçen sezonu G-Lig'de geçiren NBA patentli 22 yaşındaki ABD'li oyuncu Vernon Carer Jr ile kadrosunu güçlendirdi.

İzmir ekibinin, yeni kadrosunu taraftarlar izlemek için sabırsızlanırken kombine biletleri de yarın satışa çıkıyor. Kulüpten yapılan açıklamada, "P. Karşıyaka'mızın 2023-2024 sezonunda geçerli olacak kombine kartlarının genel satışına 6 Eylül Çarşamba günü başlanacaktır" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR