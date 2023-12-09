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P. Karşıyaka, Galatasaray'ı mağlup etti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında P. Karşıyaka, Galatasaray'ı 98-76'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın başından sonuna üstün bir performans sergileyen P. Karşıyaka, galibiyete ulaşmayı başardı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında P. Karşıyaka, konuk ettiği Galatasaray'ı 98-76'lık skorla mağlup etti.

Hakemler: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Çetin, Nazlı Çisil Güngör

P. Karşıyaka : Errick McCollum 19, Vernon Carey Jr 17, Jaylon Brown 12, Kelan Martin 13, Vitto Brown 12, Kenan Sipahi 14, Thomas Akyazılı 5, Hakan Sayılı 1, Furkan Haltalı 5, Efe Ergi Tırpancı, Deniz Kılıçlı, Mert Celep

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Galatasaray: Jonah Radebaugh 12, Göksenin Köksal 3, Sadık Emir Kabaca 18, Dee Bost 9, Jarell Martin 2, Corey Walden 5, Akwasi Yeboah 12, Samet Geyik, İsmet Akpınar 13, Buğrahan Tuncer 2, Rafi Ömer Oralkan, Efe Vatan, İsmet Akpınar

Başantrenör: Zvezdan Mitrovic

1. Periyot: 22-24 (Galatasaray lehine)

Devre: 48-40 (P. Karşıyaka lehine)

3. Periyot: 68-56 (P. Karşıyaka lehine) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Karşıyaka Sigorta Türkiye Basketbol Maç Sonucu Spor Güncel Haberler

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