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P. Karşıyaka, Galatasaray'ı mağlup ederek yarı finale yükseldi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 3. maçında P. Karşıyaka, Galatasaray'ı 97-82'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 3. maçında P. Karşıyaka, konuk ettiği Galatasaray'ı 97-82'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil

P. Karşıyaka : Errick McCollum 28, Jaylon Brown, Kelan Martin 7, Vitto Brown 23, Kenan Sipahi 11, Thomas Akyazılı 17, Hakan Sayılı, Furkan Haltalı 8, Efe Ergi Tırpancı, Deniz Kılıçlı, Mert Celep 3, Demircan Demir

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Galatasaray: Klemen Prepelic 2, Göksenin Köksal 3, Sadık Emir Kabaca 19, Dee Bost 10, Corey Walden, Akwasi Yeboah 17, Samet Geyik 2, Buğrahan Tuncer 16, Rafi Ömer Oralkan 2, Efe Vatan, İsmet Akpınar 9, David McCormack 2

Başantrenör: Yakup Sekizkök

1. Periyot: 25-12 (P. Karşıyaka lehine)

Devre: 50-35 (P. Karşıyaka lehine)

3. Periyot: 75-59 (P. Karşıyaka lehine) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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