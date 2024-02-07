P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Peristeri'yi mağlup etti
P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi K Grubu'ndaki üçüncü maçında Yunanistan temsilcisi Peristeri'yi 93-88 mağlup etti. Karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyen P. Karşıyaka, galibiyeti son saniyelere kadar korudu.
P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi K Grubu'ndaki üçüncü maçında Yunanistan temsilcisi Peristeri'yi 93-88 mağlup etti.
Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Gatis Salins (Letonya), Michal Proc (Polonya)
P. Karşıyaka : Errick McCollum 10, Kenan Sipahi 18, Darrun Hilliard 18, Vitto Brown 23, Kelan Martin 5, Vernon Carey Jr 15, Jaylon Brown 2, Furkan Haltalı 2, Thomas Akyazılı, Mert Calep
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Peristeri: Vasilis Xanthopoulos, Leonidas Kaselakis, Nemanja Dangubic 18, Joe Ragland 18, Stelios Poulianitis, Elijah Mitrou-Long 4, Trevor Thompson 14, Nikos Chougkaz 6, Kenny Williams 5, Nate Renfro 3, Jermaine Love-Roberts 20
Başantrenör: Vasilis Spanoulis
1. Periyot: 18-21 (Peristeri lehine)
Devre: 46-44 (P. Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 68-63 (P. Karşıyaka lehine) - İZMİR