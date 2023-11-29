P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde liderliğe yükseldi

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. maçında Fransız ekibi Strasbourg'u 87-72 mağlup eden P. Karşıyaka, rakibini genel averajda geride bırakarak liderliğe yükseldi. İzmir ekibi, son iki maçını kazanıp genel averajı da rakibine kaptırmazsa gruptan birinci olarak çıkacak.

P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. maçında Fransız ekibi Strasbourg ile Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. 15 Kasım Çarşamba günü Fransa'da oynanan müsabakanın ilk maçında Strasbourg'a 15 sayı farkla kaybeden yeşil-kırmızılı ekip, rakibini en az 15 sayı farkla yenmek için parkeye çıktı. Karşılaşmanın son saniyesinde Martin'in üçlüğüyle müsabakayı 87-72 kazanan yeşil-kırmızılılar, böylece Fransız temsilcisini 15 sayı farkla mağlup ederek genel averajda öne geçmiş oldu.

Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, karşılaşmaya dair yaptığı açıklamada, "Çok kritik bir maç kazandık. Bu galibiyetle birlikte hala grubumuzda birincilik şansımız var. Maç skoru ilk maçtaki gibi 15 sayı farkta kaldı ama bütün maçı çok iyi oynadık ve böyle kazanmayı hak ettik. Bütün oyuncularımız savaştı ve kazanmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Maçın sonlarında 12 sayı öndeydik, moladan sonra önemli bir atış bulduk değerlendiremedik ama son saniyede belki de şanslıydık. Bu şansı da biz savaşarak kendimiz üretti. İkinci yarıda bazı hatalar yaptık ama hakem tercihlerinin de tamamının rakip takım lehine olması kabul edilebilir değildi. Bu bence çok normal değil. Pınar Karşıyaka da, diğer Türk kulüpleri de Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne değer katan unsurlar. Bu da organizasyonun geleceği için göz ardı edilmemeli. Biz maçı sonuna kadar kazanmak için oynadık ve Şu anda grubu lider tamamlama şansımız da var. Ancak grupta 2 tane daha maçımız olduğunu unutmamamız lazım. Aynı şekilde devam edip kalan iki maçımızı da kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. - İZMİR