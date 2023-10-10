P. Karşıyaka, Fenerbahçe'yi mağlup ederek ilk galibiyetini aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, ikinci hafta mücadelesinde Fenerbahçe'yi devirerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Yeni sezonda birçok oyuncu transfer ederek takımının büyük bir bölümünü yenileyen P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne Aliağa Petkimspor yenilgisiyle başladı. İzmir derbisinde alınan mağlubiyeti telafi etmek için hafta içi çok fazla çalışan yeşil-kırmızılılar, ikinci hafta mücadelesinde de ligin bir diğer güçlü takımlarından Fenerbahçe'yi konuk etti. Zorlu geçen karşılaşmayı ev sahibi P. Karşıyaka, 84-79 kazanmayı başararak bu sezonki ilk galibiyet sevincini yaşadı.

Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca da yeni takım kurduklarını belirterek, "Ben bunu hep söylüyorum bazı oyuncularımızı yeni ekliyoruz, kaybetseydik de aynı şeyi söyleyecektim. Şu anda oynadığımız oyun bizim en az yüzde 30-35 daha geliştirmemiz gereken bir oyun. Geliştireceğiz de, geçen sene de bunu yaptık. Belki çok oyuncu değiştirmedik, 5-6 oyuncu da az değil ama ana parçalarımızı kaybettik. Yenileri ekleme sürecinde bazı yerlerde hatalar yapabiliyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR