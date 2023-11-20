P. Karşıyaka, Çağdaş Bodrumspor'u mağlup etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında P. Karşıyaka, konuk ettiği Çağdaş Bodrumspor'u 90-82'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın hakemleri Zafer Yılmaz, Sinem Tetik Akbayrak ve Kerem Yılmaz'dı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında P. Karşıyaka, konuk ettiği Çağdaş Bodrumspor'u 90-82'lik skorla mağlup etti.
Hakemler: Zafer Yılmaz, Sinem Tetik Akbayrak, Kerem Yılmaz
P. Karşıyaka : Errick McCollum 13, Darrun Hilliard 14, Vernon Carey Jr 14, Kelan Martin 19, Vitto Brown 11, Kenan Sipahi 3, Thomas Akyazılı 10, Hakan Sayılı, Furkan Haltalı 6, Efe Ergi Tırpancı, Deniz Kılıçlı, Mert Celep,
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Çağdaş Bodrumspor: Dominic Artis 18, Can Öğüt, Chris Warren 23, Amar Alibegovic 17, Fatih Cantitiz 1, Hakan Yapar 4, Berkay Genç, Erkan Veyseloğlu, Ben Moore 10, Ahmet Düverioğlu 5, Ege Havsa, Jaron Johnson 4
Başantrenör: Ender Arslan
1. Periyot: 22-18 (P. Karşıyaka lehine)
Devre: 44-42 (P. Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 67-68 (Çağdaş Bodrumspor lehine) - İZMİR