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P. Karşıyaka, Çağdaş Bodrumspor'u mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında P. Karşıyaka, konuk ettiği Çağdaş Bodrumspor'u 90-82'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın hakemleri Zafer Yılmaz, Sinem Tetik Akbayrak ve Kerem Yılmaz'dı.