P. Karşıyaka, Bursaspor'u konuk edecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde P. Karşıyaka, yarın Bursaspor'u konuk edecek.

P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde yarın Bursaspor'u konuk edecek. Zorlu müsabaka saat 13.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. Müsabakayı, Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli ve Çağlar Özkan üçlüsü yönetecek. Karşılaşma öncesinde ev sahibi P. Karşıyaka, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle puan tablosunda 10. sırada yer alırken, konuk ekip Bursaspor da 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle 7. basamakta bulunuyor. Yeşil-kırmızılılar rakibini yenerek hem üst sıralara tırmanmayı hem de çıkışa geçmeyi hedeflerken Bursaspor ise üst üste ikinci galibiyetini alıp zirveye doğru ilerlemek istiyor. - İZMİR