P. Karşıyaka, Breogan'u mağlup ederek son 16 turuna yükseldi
P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu üçüncü maçında İspanyol ekibi Breogan'u 86-76 mağlup ederek son 16 turuna yükselen takım oldu.
P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu üçüncü maçında İspanyol ekibi Breogan'u 86-76 mağlup ederek son 16 turuna yükselen takım oldu.
Hakemler: Rosso Yohan (Fransa), Marques Paulo (Portekiz), Attard Beniamino Manuel (İtalya)
P. Karşıyaka : Errick McCollum 14, Kenan Sipahi 4, Darrun Hilliard 17, Vitto Brown 17, Kelan Martin 6, Vernon Carey Jr. 10, Jaylon Brown 12, Furkan Haltalı 6, Deniz Kılıçlı, Mert Calep
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Breogan: Ben McLemore 11, Sergi Garcia Calvo 5, Toni Nakic 12, Martynas Sajus 6, Juan Fernandez, Stefan Momirov 11, Matas Jogela 7, Matej Rudan 10, Anthony Polite, Sergi Quintela Salvador 14, Albert Ventura
Başantrenör: Natxo Lezkano
1. Periyot: 22-17 (P. Karşıyaka lehine)
Devre: 43-39 (P. Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 62-56 (P. Karşıyaka lehine) - İZMİR