Özvatanspor Play-Off'a Yükseldi

Kayseri Şeker Süper Amatör Küme ekiplerinden Özvatanspor, ligin son maçında Başakpınarspor'u yenerek Play-Off vizesi aldı.

Kayseri Şeker Süper Amatör Küme A Grubu'nda yer alan Özvatanspor, ligin 14. haftasında rakibi Başakpınarspor'u 3-1 mağlup etti. Kırmızı-siyahlılar aldığı 3-1'lık galibiyet sonrası Play-Off'a yükseldi. Başakpınarspor'u Mevlüt Metin ve Resul Yıldırım'ın golleri ile mağlup eden Özvatanspor, maçın ardından hem sahada hem de soyunma odasında büyük sevinç yaşadı. Özvatanspor, normal sezonda 14 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 32 puan topladı. Kırmızı-siyahlı ekip rakip kalelere 42 gol atarken kendi kalesinde ise 14 gol gördü.

Özvatanspor Kulüp Başkanı Eşref Turgut, "Ligin başından itibaren inancımızı hiç yitirmediğimiz ve hedefimizi şampiyonluk olarak belirttiğimiz güruh ile bugün aldığımız galibiyet ile Play-Off maçlarına çıkmış oluyoruz. Bizlere bu sevinci yaşatan takımımıza teşekkür ediyorum. Hocalarımızı tebrik ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da çok teşekkür ederim. Hedefimiz Bölgesel Amatör Ligine çıkmaktır. İnşallah Özvatanspor'u BAL Liginde göreceğiz" dedi. - KAYSERİ