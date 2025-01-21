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Özvatanspor, Amaratspor'u 2-1 ile Geçti

Özvatanspor, Amaratspor'u 2-1 ile Geçti
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Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda zirve mücadelesi veren Özvatanspor, geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Özvatanspor 1-0 geriye düşmesine rağmen 3 puanı rakibini 2-1 yenerek aldı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Esat Sabuncu, Ahmet Yıldız, Muhammet Karaca

Amaratspor: Vasıf Özbay, Ramazan Emre Mezgitli, Hamza Çakır, Yusuf Kaya, Osman Rızvan (İsmail Aydoğdu dk. 46), Behçet Ekinci, Yasin Dumlu, Emre Ağırbaş, Muhsin Gürhan, Karahan Hamurcu (Mustafa Erginer dk. 67), Efehan Çimen

Özvatanspor: Ali Birol, Erdem Demir, Talha Çoban, Sedat Sönmez, Mehmet Kahveci, Şenol Büyükçekiç, (Kerem Yıldırım dk. 75), İsmail Erdi Halis, Şahin Çavuş, Mevlüt Metin, Resul Yıldırım, Mustafa Büyükçekiç

Goller: Yasin Dumlu (dk. 10) (Amaratspor), Resul Yıldırım (dk. 42), Mevlüt Metin (dk. 60) (Özvatanspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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