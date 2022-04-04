Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

MALATYA (DHA) - Cihat Arslan: 8-10 gün antrenmana çıkmayan oyuncularla maça çıkmak kolay değil

"Malatyaspor önemli bir takım, Malatya önemli bir şehir"

Erdinç Sözer: Galibiyetten memnunuz

"Milli arayı iyi değerlendirdik"

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ/ İSTANBUL,- Süper Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31'inci hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, evinde Öznur Kablo Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Arslan basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Zor bir süreçten geçtiklerini söyleyen Arslan, "Öncelikle bizim pozisyonumuzdaki takım için zor. Toparlanmalarda dağılma yaşadık. 8-10 gün antrenmana çıkmayan oyunculara maça çıkmak kolay değil. İlk 15 dakika bu kadar kötü bir maç oynamadık. Ertaç'ın çabalarıyla oyunda kaldık. Başakşehir bulduğu golden sonra tempoyu düşürdü. İlk yarı üretkenlik yoktu. İkinci yarı oyuna girmeye çalıştık. Ertaç'ın performansı üst düzeydi. Ümitsizlik var. Düşersiniz, çıkarsınız ama sahada profesyonel futbolu temsil etmek gerekiyor. İster istemez moral bozuklukları normal. İkinci yarı cılız ataklarla geçti fark da olabilirdi. İkinci yarıda genç oyunculara şans verdik. Kenan iyi oynadı. Ön grubun performansı düşüktü" şeklinde konuştu.

Pozisyonlara girdiklerini ancak yararlanamadıklarını söyleyen Sözer, "2-3 şut kalecinin üstüne geldi. Pozisyonları değerlendiremedik. Geçen maçlarda pozisyonlara giremedik, bu maça iyi hazırlandık. Milli arayı iyi değerlendirdik. Çok hızlı oynamaya çalıştık. Gol şansları geldi. Çalışacağız. İster istemez goller gelecek" dedi.